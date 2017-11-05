19年前亞青賽 松坂、郭泓志上演火球對決

1998年在日本甲子園舉行的亞青賽冠軍戰，郭泓志先發7.1局被敲5安，狂飆11K失2分。（取自網路）

好漢最怕傷來磨！郭泓志、松坂大輔生涯皆曾動肩膀和手肘韌帶置換手術，台、日兩大名投不願向命運低頭，用堅韌意志力克服傷痛，譜出動人旋律，正思考棒球人生下一步的兩人，19年前曾上演經典先發對決戲碼。

1998年在日本甲子園舉行的亞青賽冠軍戰，松坂完投9局被敲8安，飆7K失1分拿下勝投。（取自網路）

1995年巴西世界青少棒賽松坂對台灣先發主投慘遭打爆，日本以11：16落敗，在八強賽止步，這一敗讓松坂耿耿於懷；1998年在日本甲子園舉行的亞青賽，賽前晚宴松坂特別來找台灣隊，並透過翻譯說，「以後對上台灣隊，我都要投。」復仇心切。

松坂說到做到，當年亞青賽預賽松坂對台灣完投9局失4分奪勝，領軍5：4贏球，敗投為沈鈺傑，冠軍賽松坂和郭泓志先發對決，兩人狂飆150公里火球，震撼亞洲棒壇。

結果松坂完投9局被敲8安，飆7K失1分拿下勝投，郭泓志先發7.1局被敲5安，狂飆11K失2分苦吞敗投，沈鈺傑回憶，「雖然松坂贏了，但郭泓志投球內容和霸氣更好。」原本郭泓志已有許多國外球探關注，此役更是一戰成名，隔年加盟道奇開啟旅美之路。

郭一戰成名 隔年加盟道奇

進職棒後，松坂在1999、2003年亞錦賽和2006年WBC經典賽，對台灣先發都奪勝投；14歲那一年夏天松坂對台先發落敗徒留遺憾，17歲後加倍奉還，5戰全勝，堪稱「台灣剋星」。（記者羅志朋）