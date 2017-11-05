川島慶三再見安 軟銀奪回「日本一」

軟銀靠再見安打，贏得「日本一」，賽後球員高拋監督工藤公康開心慶祝。（取自網路）

〔記者林宥辰／綜合報導〕例行賽差了21勝，二度上演「下剋上」的橫濱DeNA，最終仍沒能擊垮軟銀，雙方鏖戰到延長賽11局下，軟銀靠川島慶三的再見安打，終場4：3搶下關鍵勝利，也是日職史上第4次再見安打贏得「日本一」的比賽；軟銀以4勝2敗勝出，是隊史第8度奪冠、近4年來第3冠。

工藤監督3年兩冠 隊史第8冠

軟銀監督工藤公康2015年起掌兵符，3年內幫球隊拿下兩座總冠軍，但談到這次系列戰，他坦言壓力很大，「雖然先取得3勝，但連敗兩場時真的很痛苦。今晚落後當下，就決定要全力追回來，我相信這些選手，他們也很努力做到。」

儘管軟銀2局下就由松田宣浩陽春砲先馳得點，橫濱在5局上開啟攻勢，例行賽0轟的白崎浩之先幫橫濱追平，洋砲羅培茲再補兩分打點安打，扭轉成3：1。入選亞冠賽的24歲橫濱左投今永昇太先發表現亮眼，7局送出11次三振只失2分，但9局下1分領先交給終結者山崎康晃，卻遭內川聖一陽春砲追平，雙方殺入延長賽，橫濱氣勢也銳減大半。

35歲的軟銀4棒內川聖一全場唯一1支安打，就棒打對方終結者，11局下則選到保送，靠34歲老將川島慶三的再見安打回本壘得分。川島慶三單場被三振3次，但唯一安打價值連城，MVP則由後援3局無失分奪勝的洋投沙法提拿下。

後援3局無失分 沙法提摘MVP

沙法提本季以單季54次救援成功刷新日職紀錄，昨役在9局上落後1分時就提前打卡上班，幫助球隊封鎖對方攻勢，也等到最終關鍵1分。沙法提表示，橫濱實力堅強，但他相信隊友，這一勝並非自己的功勞，「身在這樣強大隊伍，我們每晚都有機會取勝，例行賽也有94勝，明年讓我們再來一次這樣的成就！」