TOTO日本菁英賽》盧曉晴、蔡佩穎 第二回合並列第10

台灣女將盧曉晴昨天以5個博蒂、無柏忌精彩完賽，繳出67桿佳績。（取自JLPGA）

〔記者趙新天／綜合報導〕美、日LPGA合辦的TOTO日本菁英賽，昨打完第2回合，衛冕的中國一姊馮珊珊打出平賽史紀錄的63桿，以總計129桿獨走。台灣女將盧曉晴和蔡佩穎同以136桿並列第10名。

馮珊珊第2回合動作很快，出發之後連抓3鳥開始超前，前9洞只花31桿，加上第12洞幸運推進10呎老鷹，第16洞推桿涮洞一整圈掉進去，又打博蒂。第17洞長洞兩桿攻上果嶺又收下小鳥。

她打出這場比賽史上第6次單回合63桿追平賽史紀錄，也是比賽去年移到茨城縣太平洋俱樂部之後的第1次。

馮珊珊一度把差距拉大到5桿，直到日本好手鈴木愛尾盤衝出，第16洞抓鳥，第17洞收下4呎老鷹，以65桿完賽，總計131桿追成只差兩桿，目前暫居第2，今天將和馮珊珊同組爭冠。南韓李明英和英格蘭的霍兒打完兩回合同以134桿並列第3，落後5桿。霍兒昨天繳出64桿，如果最後1回合仍是好天氣，預期場上桿數仍會打得很低。

台灣女將盧曉晴昨天以5個博蒂、無柏忌精彩完賽，繳出67桿佳績，她在最後4洞都有不錯的機會，可惜只推進1個博蒂。盧曉晴兩回合總計136桿，和蔡佩穎並列第10名。

蔡佩穎昨天打下4個博蒂無柏忌，68桿完賽，跟同組的高寶璟、湯普森相較毫不遜色。這場比賽蔡佩穎在最後一刻補位成功，取得參賽資格，她也把握住機會打出好表現。

同場出賽的龔怡萍，昨天賺得多花得也多，打下4個博蒂、5個柏忌的73桿，總計147桿，排名72名。