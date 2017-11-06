逾3萬人迎「猿王」史上最轟動

台灣大賽MVP陳俊秀（左2）喜獲車商贈送汽車。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、陳昀／桃園報導〕Lamigo桃猿勇奪上、下半季冠軍和年度總冠軍，昨在桃園進行封王大遊行，全體球員、教練和LamiGirls分坐36輛吉普車，從桃園球場出發，抵達市府後在大舞台和球迷同樂，據市府估計，沿途加上市府現場，共有破紀錄的逾3萬人參與。

全隊一起跳舞和球迷同樂。 （記者林正堃攝）

鄭文燦編9700萬 要換LED大螢幕

年度MVP呼聲高的王柏融，受到球迷熱烈歡迎。（記者林正堃攝）

這是桃猿隊史第5冠、第3次舉行封王遊行，參與人數是史上最多，車隊從球場出發，經銀河廣場、藝文特區，桃園市長鄭文燦則在市府前廣場舞台親自歡迎，市府屋頂上除了國旗和市旗外，也掛上猿隊隊旗。在球季中，鄭文燦曾開出「奪冠就將計分板換成LED大螢幕」支票，昨他也說，早在季初就對桃猿有信心，已編列9700萬元整修大螢幕。

車隊所到之處，民眾夾道歡迎，不少球迷還騎摩托車跟隨，停等紅燈時伺機向球員要簽名或合照，在交警控制交通下，球員多半來者不拒。桃猿總教練洪一中直到抵達會場，還有球迷排隊向他索取簽名，洪總說，奪冠後遊街已成在地特色，證明球隊努力經營在地有成。

大王預想年度MVP感言

桃猿球員輪番致詞，今年囊括多項大獎的王柏融，年度MVP呼聲也高，他上台時先感謝球迷支持：「2年多來歷經高低起伏，謝謝10號隊友從不放棄我們。」若拿下MVP，王柏融在明天頒獎典禮可能得上台7次，他則笑說，還在想感言，但應該不用講那麼多次。

陳俊秀獲贈新車大禮

台灣大賽MVP陳俊秀昨喜獲車商贈送汽車1輛，上回陳俊秀賽前練習時打中汽車但不算，車商還在車上貼留言：「比賽中打到，我才是你的！」陳俊秀這次台灣大賽打擊率突破7成，終於把車開回家。