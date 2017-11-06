陽岱鋼返台 亞冠賽帶頭衝

旅日棒球好手陽岱鋼（右）昨與老婆一起搭機返台，亞冠賽他將代表台灣隊出征，預計8日向台灣隊報到。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕「恭喜洪總拿到總冠軍！」巨人旅日好手陽岱鋼昨搭機返台，後天將向亞冠賽台灣隊報到，他除了恭喜洪一中率桃猿奪冠，也期待亞冠賽和洪總攜手奮戰。

亞冠賽16日點燃戰火，這是台日韓職年輕好手切磋較勁舞台，30歲的陽岱鋼以外卡身分入列，在台灣隊扮演母雞帶小雞的角色，顯得有些「突出」，為什麼決定打這項「青年軍」比賽？

陽岱鋼解釋，幾個月前中職秘書長馮勝賢有到日本和他打招呼，但季中不便表態，當時也不知道總教練是誰，之後總教練確定是洪一中，還滿期待的。

期待與洪總攜手奮戰

洪一中曾擔任2008年8搶3奧運資格賽、京奧國家隊教頭，當時陽岱鋼未在陣中，亞冠賽兩人終於有機會一起打拚，陽岱鋼說，「之前跟洪總沒什麼接觸，比較不認識，希望藉由亞冠賽跟總教練好好配合，擦出不一樣的氣象。」

12月赴夏威夷自主訓練

陽岱鋼去年季後透過自由球員制度從火腿轉戰巨人，首季因傷直到6月才復出，出賽87場，打擊率2成64，外帶9轟、33打點，成績不算理想，球季結束他投入巨人秋訓，昨返台備戰亞冠賽，預計12月將與隊友坂本勇人赴夏威夷自主訓練。

年底行程滿檔，一刻不得閒，展望亞冠賽，陽岱鋼說，「秋訓很操，接下來要進入比賽狀態，希望能趕快調整，慢慢達到一定強度，不要急，以免受傷，就按照自己腳步調整。」赴東京參加亞冠賽前，陽岱鋼也會和台灣隊友先在10~12日於桃園開打的亞冠賽熱身賽調整比賽默契。