爆米花聯盟》陳晨威猛打 拚少棒後再當國手

亞運大學培訓隊第1棒陳晨威猛打，帶領球隊力克合庫隊。 （記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕亞運大學培訓隊第1棒陳晨威打出3安打、1打點，帶領球隊以7：5力克合庫隊，贏得爆米花聯盟首勝，陳晨威期待這次比賽好好表現，爭取少棒之後首度入選國家隊。

亞大培總教練、也是陳晨威母隊大同學院總教練翁豐堉指出，還不滿20歲的陳晨威未來性非常好，不但上個月奪得梅花旗打擊王，腳程也很快，游擊守備範圍相當大，但傳球的穩定性還要再加強。

陳晨威第1局就敲出安打並盜上二壘，靠著俎品辰安打跑回追平分，第2局再安打攻下超前分，取得2：1領先，第8局打出三壘打，全場4打數3安打、跑回2分。

陳晨威的堂哥是中信兄弟陳家駒，他表示，從小看著堂哥打職棒，一直以堂哥為目標，希望將來也能打職棒，但是目前的目標是明年亞運和U23世界盃，自從威廉波特世界少棒賽後就沒有打過國際賽，如果能參加亞運和U23世界盃，一定會興奮又緊張。

陳晨威國小畢業時身高只有145公分，國中時期還是矮人一截，就讀美和中學時終於長到快180公分。陳晨威表示，高中是他棒球生涯非常重要的階段，不但長高、長壯，打擊更為有力，總教練陳瑞振也讓他學到很多東西，他聽說過振總帶職棒時非常嚴厲，不過，對美和的小學弟是愛的教育，很感謝振總的指導。

昨天天母球場的另一場比賽，崇越隼鷹劉展嘉打下包括勝利打點的2分，以6：3擊敗台北興富發。