勇士「熱好引擎」 奪回西部龍頭

勇士杜蘭特（右）拿下全隊最高的25分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍勇士在開季雖打得掙扎，但近期找回水準，昨客場迎戰金塊，第3節飆進43分，讓對手難以招架，終場以127：108收下3連勝，也以7勝3敗追平火箭，並列西部龍頭。

打垮金塊 第3節飆43分

昨前進丹佛踢館，勇士在第1節取得36：23領先，次節卻露出疲態，讓金塊趁勢反撲，金塊巴頓先是砍進三分球助隊超前，加上替補登場的「半獸人」法瑞德上演精彩暴扣，打出一波小高潮，但這股氣勢隨即被勇士以連續外線攻勢澆熄。

第3節灣區大軍攻下43分，甩開金塊糾纏，終場就以19分差獲勝，「我很高興看到球隊在第2節表現低迷後，能儘速做出回應，並打出好表現。」勇士主帥柯爾表示，球隊在第2節的投籃狀況並不好，加上對方多次成功防守後快速轉換進攻，好在球員能立即做出調整。

度過小低潮 3連勝到手

勇士客場收下3連勝，柯爾說：「我覺得打客場對球隊是一種助力，讓球員感受到一些威脅，且這些對手表現都非常頑強，會讓我們的球員更投入於比賽。」

勇士此役砍進18顆三分球、命中率45.0%，外線火力優於金塊的25.0%，其中柯瑞三分球10投5中，攻下22分、11助攻，杜蘭特則拿下全隊最高的25分、7籃板、7助攻，談起開季小低潮他說：「球季初期我看全聯盟也都還在找感覺，我們頭幾場確實打得不好，但近3場還不錯，持續進步。」

金塊以巴頓攻下21分、8籃板、5助攻，表現最為亮眼。