亞瑟士接力賽 洪鈺釗率隊奪金

洪鈺釗（右1）領軍，搭配好手魏振展（左1）、蘇鳳婷(左2)、陶大瑜(右2)，拿下亞瑟士接力賽社會組冠軍。（亞瑟士提供）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕亞瑟士接力賽昨清晨於宜蘭體育場熱鬧開跑，超過1350位跑者無畏陰雨天，組隊協力完成42公里的挑戰，其中甫於宜蘭全運會拿下800、1500公尺雙料金牌的洪鈺釗擔任首棒跑者，和「長跑精靈」蘇鳳婷、鐵人名將魏振展、長跑好手陶大瑜聯手出擊，4人以2小時34分48秒，一人平均僅用38分鐘的壓倒性速度，輕鬆摘下社會組接力賽冠軍。

30歲的洪鈺釗是台灣最優秀的中長距離跑者，上月底的全運會，他在男子800公尺決賽締造四連霸，昨重回宜蘭體育場，再度奪冠，他透露，「接力賽跟個人賽感覺很不同，背負隊友的期望，跑得特別起勁，但10.5公里屬於耐力賽，過程其實很吃力，5公里就感到很疲憊。」

有別於一般傳統馬拉松，接力賽由四名隊友接續完成，培養團隊精神和默契，洪鈺釗表示，「我們四人擅長的田徑項目都不相同，很開心在這次接力賽能互相學習長跑技巧，也建立革命情感。」

擔任第三棒的蘇鳳婷，擅長半馬和馬拉松，今年全運會則奪下3000公尺障礙賽的銅牌，她表示，「10.5公里跑起來挺輕鬆的，這個距離對我來說不算太長。」鐵人名將魏振展則認為，「鐵人三項的跑步和這次接力賽的距離差不多，但隊友很賣力衝刺，最後一棒也不敢放鬆，很開心能和隊友共享榮耀。」