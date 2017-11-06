林昀儒、蘇珮綾 青奧「桌」到手

我國桌球青年好手蘇珮綾順利拿到明年青奧參賽門票。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「桌球神童」林昀儒和國泰女將蘇珮綾，昨在印度大諾伊達舉行的2018年布宜諾斯艾利斯青奧桌球亞洲區資格賽，雙雙通過兩階段賽事的考驗，以全勝戰績拿到青奧門票。目前台灣已在沙灘手球、射箭及桌球3個運動種類，取得明年青奧參賽資格。

我國桌球青年好手林昀儒順利拿到明年青奧參賽門票。（取自國際桌總官網）

我3種類獲青奧參賽權

這次亞洲區資格賽，日本、中國和南韓都派出最強代表，包括世界排名16的「怪物少年」張本智和、亞青「三冠王」王楚欽及南韓新星趙大成。女子組則有世界排名第5的日本新天后平野美宇、世界排名第9的中國新銳孫穎莎。

中日韓搶名額 精銳盡出

世界排名101的林昀儒名列第二種子，他在第一階段小組賽先後擊敗新加坡馮耀恩、阿聯酋的阿巴羅希，以分組第一晉級。第二階段賽事，林昀儒首戰以4：2力退香港莊棨甯，次戰再以4：0收拾菲律賓選手納瑞，順利完成任務。張本智和、王楚欽和趙大成也都輕鬆取得青奧入場券。

在拿到青奧門票後，林昀儒如釋重負，他說：「終於可以鬆一口氣！」對明年青奧，他並未預設目標，只說：「盡力吧！」

女子組方面，第一階段小組賽3戰全勝的蘇珮綾，第二階段也連續解決伊朗選手亞希塔瑞、印度女將卡瑪特，為台灣拿到滿額門票。

台灣連續3屆青奧桌球賽都搶下男、女各1席參賽權，其中2010年首屆青奧，洪子翔勇奪男子組銀牌；2014年青奧楊恆韋則獲得男子組第四名。