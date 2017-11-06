TOTO日本菁英賽》馮珊珊衛冕 LPGA今年唯一連莊

台灣女將盧曉晴（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕28歲的中國一姊馮珊珊昨在2017 TOTO日本菁英賽，頂住對手追擊的壓力，以3回合總計197桿，2桿之差衛冕成功。這是馮珊珊生涯第8次在美國LPGA賽事封后，也是今年第2勝，上次奪冠是在5月份的LPGA Volvik錦標賽。她在日本LPGA巡迴賽則寫下6勝紀錄。

盧曉晴、蔡佩穎並列15

台灣女將盧曉晴最後1回合前12洞打下4個博蒂，一度衝進前4名，可惜最後6洞沒有進帳，反而吞了兩個柏忌，70桿完賽。蔡佩穎也打出70桿，兩人同以206桿並列15名。龔怡萍打出71桿，總計218桿並列71名。

在日本茨城縣舉行的TOTO日本菁英賽，馮珊珊昨天開賽前4洞柏忌、博蒂交替出現，打完11洞只進帳1桿，讓同組的日本好手鈴木愛和瑞典女將諾奎絲特看到機會。

尤其鈴木愛在第10洞抓下博蒂之後，追成只差1桿，後9洞一路緊追著馮珊珊，可惜鈴木愛在第12、13洞接連錯失博蒂，馮珊珊卻在這兩洞都抓小鳥，拉大差距。

最後1洞馮珊珊和鈴木愛的第2桿都沒打上果嶺，馮珊珊短切到洞口附近，冠軍在望，鈴木愛保Par推桿失手，以兩桿之差的199桿獲得第2名。馮珊珊輕易推進冠軍推桿，以68桿完賽，生涯首度衛冕成功，也是今年美國LPGA巡迴賽31場比賽中，唯一衛冕成功的選手。