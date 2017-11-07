哈登神鬼56分 好比喬丹張伯倫

火箭哈登（左）昨狂砍56分，單場命中率高於75%。（美聯社）

火箭3連勝登頂

〔記者卓佳萍／綜合報導〕火箭一哥「大鬍子」哈登昨手感發燙，25投19中，轟下生涯新高56分，並傳出13次助攻，助隊以137：110痛宰爵士，喜迎3連勝，登上西部龍頭。

25次出手 命中率破75%

哈登只差1分，就能追平1978年墨菲締造的單場57分隊史紀錄，也是傳奇球星張伯倫之後，NBA史上至少10助攻、命中率高於75%、至少50分的第二人，另外也成為1987年喬丹後，不高於25次出手，得分突破55分的第一人。

風光締造神鬼紀錄，哈登下場後被問及是否有意識到，他聳聳肩說：「我們有贏球吧！」至於開賽10投全進，他真的沒注意，就是專心出手，保持積極，做出對的出手選擇。

當遭遇爵士嚴密防守，哈登就傳球，送出13次助攻，戈登表示，「這是我看過最猛的表現之一，不只得分，強壓過每一個對手，到底要拿他怎麼辦？」

亞里札也表示，當哈登開關被打開，兩個人也守不住，什麼也做不了。

爵士防守失效，總教練史尼德表示，哈登是全聯盟最聰明的球員之一，球隊沒有拿出韌性與強硬的防守，面對如此強隊與哈登這樣的球員，卻沒有團結在一起，讓他感到失望。