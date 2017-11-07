塞爾提克8連勝 騎士又輸了

詹姆斯（中）昨攻下全場最高26分，騎士仍吞下近6戰第5敗。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟近況最火燙的塞爾提克，昨再以104：88收拾魔術，豪取本季聯盟最多8連勝，8勝2敗穩居東部龍頭；昔日霸主騎士仍未擺脫低潮，詹姆斯昨攻下全場最高26分，板凳出發的魏德也轟下25分，仍以115：117不敵聯盟爐主老鷹，近6戰苦吞5敗。

塞爾提克J.布朗（右）昨貢獻18分、7籃板。（今日美國）

綠衫軍先發得分都上雙

塞爾提克新一哥厄文手感冰冷，全場13投4中只進帳11分，但隊友挺身而出，先發5人得分都突破雙位數，其中二年級生J.布朗表現最佳，貢獻18分、7籃板。

塞爾提克開季不順，前鋒海沃德開幕戰就報銷，吞下二連敗，但綠衫軍迅速重整旗鼓，拉出8連勝。厄文表示，「全隊氣勢正旺，各司其職，但很多細節還可做更好。」

連3年殺進總冠軍賽的騎士，季前受到厄文離隊影響，陣容大幅改變，雖補進羅斯、魏德和I.湯瑪斯等戰將，但傷兵多和磨合不佳，僅靠詹姆斯苦撐。魏德點出問題，他認為，「先發專注力不足，開賽打得很糟糕，這個問題大家都知道，比賽後段追趕得很吃力。」

詹姆斯：全隊都有責任

騎士首節就落後11分，開季至今場均首節輸給對手4.9分，在東部敬陪末座，而場均失113.4分也排名倒數第二，詹姆斯坦言，「必須從開賽就武裝自己，這並非單一球員的問題，全隊都有責任。」