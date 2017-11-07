U19亞足聯》主場像客場 台1球輸越

台灣隊秦文彥在第56分鐘踢進一球，成功破蛋。（足協提供）

〔記者廖聿偉／新竹報導〕台灣隊昨於U19亞洲足球錦標資格賽遭遇強敵越南，上半場戰術過於保守，加上緊張施展不開，連丟2球，下半場改以前場壓迫、防守反擊的戰略奏效，後衛秦文彥在56分鐘總算破門，無奈最終仍以1：2敗北，明天下午5點出戰澳門，爭取會內賽門票。

開賽受到越南強勢防守，台灣隊攻勢受挫，幾乎都在後場傳導，反觀越南積極搶攻，分別在25和32分鐘各進1球。台灣隊總教練葉獻中坦言，「上半場以防守為主，卻讓進攻太過單調，加上越南球員打法靈活，前導視野被遮蔽，導致進攻不順。」

台灣隊下半場脫胎換骨，多次反快攻兵臨城下，秦文彥在亂軍之中找到機會破門。他表示，「越南小組配合和個人技巧都很出色，我們只能靠團隊合作來彌補，在門前找到機會奮力一擊，壓力也完全釋放。」

此役湧進近2千名觀眾，但有超過一半都是越南球迷，觀眾席形成一片紅海。越南總教練黃映俊表示，「這裡像是我們的主場，有球迷的歡呼，也激勵全隊士氣，我們設定要3戰全勝。」

本屆資格賽，台灣與越南、澳門及寮國分在H組，將取各組第一與5隊最佳第二名，晉級明年印尼會內賽，目前台灣和澳門戰績皆是1勝1敗，明若取勝，有望寫下我國自1974年後首次殺進會內賽紀錄。