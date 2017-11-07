中信震撼彈 釋出蔣砲等7人

陳鴻文也在中信兄弟球團釋出的7人名單內。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟球團昨晚發出震撼職棒圈的聲明，考慮球隊長期發展並進行球隊重整，陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人，在今年合約屆滿後不予續約。除羅國華外，其餘6人都出自未被帶入季後賽的「十兄弟」。

捲入「冰風暴」事件的蔣智賢，最終還是遭中信兄弟釋出。（資料照）

除非談約不順 不會有第2波

中信領隊劉志威指出，除非年底談薪不順利或合約談不成，才可能會有第二波戰力外名單，不續約是基於球隊整體考量，現階段球員若要發聲明，球團都予以尊重。至於林智勝還有1年合約，球團會再針對雙方的權利義務與彼此期待進行討論；王勝偉則單純是因季末調整，明年還會續留。

林智勝、王勝偉沒在名單內

在釋出名單公布前，以未參與季後賽的「十兄弟」最受矚目，包括被稱為「五虎將」的林智勝、蔣智賢、王勝偉、鄭達鴻、張正偉，掀紀律爭議；野手許基宏和投手陳鴻文、林克謙、江忠城、林煜清，也因故未打季後賽。結果最後除了仍有合約的林智勝和王勝偉，僅江忠城和許基宏還在球隊戰力內。

寶悍：盡力幫球員找工作

至於陳鴻文、蔣智賢、張正偉的經紀公司都是寶悍，早在季後挑戰賽前就傳出球團有意釋出他們3人，但寶悍表示，球員都是昨天才接到釋出通知，既然球團說是戰力考量，球員方面也就沒有什麼好說的，接下來會盡力幫他們找工作，蔣智賢仍按原來計畫先赴澳洲打球。

這3人都是至少月薪40萬的高薪球員，其中陳鴻文月薪53萬，更是7人中最高，其他3隊是否會考慮吸收，都存在變數。

至於7人中月薪最低、不到10萬的投手羅國華，則是在臉書公布自己被釋出的消息，他寫道：「謝謝球團這幾年的照顧及球迷朋友的關心！我會帶著兄弟的精神繼續努力下去。」