張正偉棒球生涯終結站？

張正偉預定今天出席中職年度頒獎典禮，領取外野手最佳十人獎。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟昨天宣布釋出張正偉等7名球員，張正偉預定今天出席中職年度頒獎典禮，領取外野手最佳十人獎，這會不會成為他最後一次現身職棒場合，受到關注。

棒球路坎坷 曾是「被棄」代訓球員

張正偉的棒球路十分坎坷，一度是球隊不想要的代訓球員，經過多年努力，成為人氣球星，月薪40萬元也達到加入職棒時的5倍，卻在巔峰時期被爆涉及桃色風波，職棒生涯面臨重大危機。

張正偉在三級棒球時沒什麼出賽機會，進入開南大學才逐漸展現打擊天賦，2009年興農牛代訓期間，以破紀錄的0.409打擊率、81支安打奪得二軍打擊雙冠王，退伍後卻未能獲得興農留用。

張正偉原已加入台電，但因2009年發生「黑象事件」，兄弟象不少主力球員涉賭遭開除，他得以在2010年1月加入急需人手的兄弟。

張正偉加盟兄弟象後成為當家開路先鋒，2010年總冠軍賽更打出全隊最高的0.438打擊率，獲得優秀球員獎，為奪冠功臣之一。

自我突破 2度獲金手套

張正偉剛加盟職棒時，守備、跑壘觀念不夠確實，被當時的總教練陳瑞振操得很凶，但他不斷自我突破，曾兩度獲得金手套獎。

中職昨公布自由球員名單，張正偉也在名單上，但中信已先釋出他，不是他要不要行使自由球員權利，而是還有沒有機會再打職棒。