巨人首年沒做到 陽岱鋼明年拚全勤

旅日棒球好手陽岱鋼昨舉行返台記者會，談及今年轉戰讀賣巨人因傷休養的遺憾，以及對亞冠賽、新球季的展望。（記者羅沛德攝）

直言「今年沒有滿意的地方」

〔記者林宥辰／台北報導〕陽岱鋼今年首度轉戰日職豪門巨人隊，但他和新東家都度過高低起伏的一季，巨人中斷2007年以來年年打進季後賽的紀錄，他也因傷錯過開季。

陽岱鋼開季受傷勢所困，6月才重返一軍，全季繳出0.264打擊率、9轟。昨在返台記者會上，他直言：「今年對自己沒有滿意的地方，最不滿意是沒能達成143場出賽，明年也會以全勤為目標。」

陽岱鋼8月繳出火燙手感，9月則稍陷低潮。他認為8月的好表現是應該的，9月手感趨緩則是因沒有完整春訓，至於得點圈一向維持高打擊率，他都不是抱著「一棒當英雄」的想法，而是確實選球、積極出擊。

受傷期間球團沒給壓力

陽岱鋼說，受傷期間很感謝球團，不但沒有給壓力，還鼓勵他重整自己的身體，讓他在腳傷期間，也養好肩膀和腰部的傷勢。

今年陽岱鋼作客老東家火腿主場時，球迷也不吝惜給他掌聲，他說：「本來很緊張，不知道他們會有什麼反應，聽到他們拍手歡呼，覺得很感動。」

隊上與坂本勇人最麻吉

至於來到新東家有何不同之處，陽岱鋼想了一下，笑說是伙食：「菜色跟飯店很像，吃得很好。」他也說，在巨人和游擊手坂本勇人最好，兩人都是游擊手出身，剛入隊時也是坂本帶他認識球隊。

陽岱鋼長期參與公益活動，今年「岱我飛翔敢夢計畫」邁入第4年，他全季擊出9轟，累計捐出25萬元給重症病童和基層棒球。