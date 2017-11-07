徐生明盃少棒25日開打 林子偉、胡智為現身指導

徐生明盃少棒錦標賽昨辦記者會，富邦悍將林益全（中）、紅襪隊林子偉（右）與徐生明夫人謝榮瑤（左）一同出席。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第5屆徐生明盃少棒賽將於11月25日在高雄美濃開打，本屆繼續朝國際化前進，邀請日本東京中野少棒、南韓首爾麗水西國小參加，並首次有小馬聯盟3位外籍裁判執法，今年升上大聯盟的林子偉、胡智為也會到場指導小球員。

味全龍名將辦簽名會

本屆以「感恩」、「傳承」為主題，獲得味全公司授權無償使用味全龍隊商標，製作復刻原版球衣、T恤、帽T、外套等商品協助籌措活動經費，前龍隊黃平洋、羅世幸、陽介仁、洪正欽、郭建霖、許聖杰等球員也會到場舉行簽名會。

林子偉、胡智為都會在「棒球教室」指導小朋友，林子偉表示，還在小聯盟時，返台都隨義大犀牛春訓，受過徐總幫助，很高興有機會回饋，「雖然相處時間不是很久，但徐總人滿好的，常會跟我講很多心理層面的東西。」

連續參與4屆的林益全指出，每年徐生明盃開打，就是他準備明年的動力，「當小朋友動起來，我也就動起來」，因為訂下「每支安打捐500元」的目標，希望明年多打安打，達成每年至少捐10萬元的承諾。

徐生明棒球發展協會秘書長謝榮瑤表示，基層賽事募款不易，感謝許多單位與廠商的支持及贊助，希望徐生明盃至少辦滿10屆，代表「十全十美」；本屆除客家電視台繼續轉播，還增加博斯運動網、YouTube、麥卡貝約10個平台。