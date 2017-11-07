殷仔續留馬林魚 3年可領19.7億

陳偉殷昨天確定執行未來3年合約，續留馬林魚球團。 （資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陳偉殷昨天向馬林魚球團表達續留意願，確定執行未來3年年薪總值5200萬美元（約台幣15.8億）合約；「邁阿密先鋒報」認為毫不令人意外，還毒舌嘲諷這張合約可能是「隊史最後悔的自由球員簽約」。

美媒諷「不令人意外」

32歲的陳偉殷在前年底和馬林魚簽下5年8000萬美元合約，另附帶2021年有條件的球員選擇權合約。由於走完前兩年合約後，殷仔有權可跳脫合約，但他選擇執行未來3年合約。

除了未來3年年薪加總為5200萬美元，殷仔還有1300萬美元簽約金可領，在今年12月1日和明年7月1日分兩次領完。也因此，「邁阿密先鋒報」才會說，殷仔決定領取他的6500萬美元（約台幣19.7億），即未來3年年薪加上簽約金。

手傷影響 明年拚再起

在馬林魚前兩個球季，殷仔共先發27場，包括去年受傷勢影響只先發5場，不但球團失望，他也很不滿意。

殷仔在球季尾聲還提早關機去檢查手傷，但他強調並非新的問題，「這樣我比較好為明年球季準備，自己也會較放心。」

由基特領軍的新團隊上任後，力行「瘦身計畫」，希望將明年團隊薪資壓低在9000萬美元左右，日前已不與年薪僅200萬美元的鈴木一朗續約。邁阿密媒體不諱言殷仔的合約對於馬林魚是沉重負擔，殷仔勢必明年要投出不讓球團覺得後悔的成績。