理事長直選「大鬥法」林德福： 再溝通

對於體總和協會的反彈，體育署長林德福強調仍會繼續推動直選，並加強雙方的溝通。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕體育署長林德福10月中提出「體育改革、一次到位」，其中有關理事長直選的提議，近來遭到全國體總及單項體育協會的衝撞、對抗，全國體總上週末召開臨時會員大會，決議將體育署的「章程範本」僅供參考。

林德福昨表示，未來會繼續加強跟協會溝通，理事長直選是展現體育人氣度與高度的方式，也會獲得更多社會認同。

體總發聲明 直選當參考

全國體總昨再度發出聲明，「有關各運動協會之理事長是否由會員直選，國體法並未強制規定，因此本會持開放態度，尊重各協會自行決定採用會員直選或由理事選舉。」

體總澄清，當天會員大會並無決議「反對直選」，僅強調各協會只要依新國體法進行章程修正即可。

體育署擬定的章程範本推行理事長直選，不少協會認為不可行，若會員破萬人，連會員大會都很難召開，屆時該如何人人1票選舉。林德福表示，超過1、2萬人的話，可以找一天從早上投到下午，會員大會跟選舉可以分開辦，技術上這都是沒問題。

林德福：推動直選不變

對於協會要把直選當「參考」，林德福強調仍會繼續推動直選，他表示，直選是體育署的立場與態度，用這樣的方式讓民眾參與，這樣他們動機與投入程度也比較強，民眾會覺得手中的一票可以決定理事長，這是民主且有責任的表現。

面對協會的反彈聲浪，林德福表示，一定會加強雙方溝通，他明白被改革一方，會有被迫害、不被尊重的想法，「我想他們過慮了，他們的反應我都能理解，所以要更加強彼此溝通。」