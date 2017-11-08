失焦的典禮 「聯盟該讓事件落幕」

桃猿全隊上台接受年度總冠軍表揚。（記者林正堃攝）

電子媒體湧入拍雙偉

〔記者徐正揚／台北報導〕受中信兄弟釋出7位球員事件衝擊，今年中職頒獎典禮成為歷來最失焦的一屆，桃猿領隊劉玠廷認為，從季後挑戰賽起的焦點已被模糊，聯盟應該要有立場；會長吳志揚表示，只要中信不再釋出其他球員，事情應該就告一段落。

甚少在球場出現的電子媒體，昨湧入頒獎典禮會場，卻不是為了拿下破紀錄7座大獎的王柏融而來，從張正偉、王勝偉一踏進會場，鏡頭就集中在他們兩人身上，完成張正偉聯訪後便離去。

猿不談是否接收象球員

劉玠廷指出，中信球員的風波從挑戰賽開打前開始，到總冠軍賽打完還是沒有停止，接下來的亞冠賽熱身賽、亞冠賽、冬季聯盟都被影響，很多活動的焦點都被模糊，聯盟應該要有立場，讓事件可以就此落幕；他也不願談論是否接收中信球員，「他們球員到底出了什麼事，我完全不清楚。」

吳志揚表示，中信一直有冠軍陣容，還補進兩位自由球員林智勝、鄭達鴻，但一直無法奪冠，達不到目標就換人，在球團立場是合理的，釋出球員的主因是紀律、戰力、內部規範或與總教練的磨合，既然球團下決心做出決定，事情就該告一段落。

吳志揚澄清假球傳聞

針對有球迷質疑中信釋出7名球員可能與假球案有關，吳志揚強調，聯盟有安全防護機制，也一直與各球團保持聯絡，目前沒有接獲重大違紀事件的相關訊息，球迷不需要做太多聯想。