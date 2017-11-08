中信盃棒球賽落幕 新竹縣雙冠王

中信慈善基金會副董事長陳國世（中）出席中信盃全國棒球錦標賽頒獎典禮，奪下冠軍的新竹縣中山國小球員歡喜拋帽。（中信慈善基金會提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第4屆中信盃全國棒球錦標賽昨天圓滿落幕，經過5天賽程，少棒組由新竹縣中山國小奪冠，青少棒組則由新竹縣關西國中勝出；最難能可貴的是，500位由「愛接棒計畫」資助的小球員也在場下結為朋友。

中山國小在冠軍戰以4：3擊敗台東縣新生國小，從中信慈善基金會副董事長陳國世手中接過冠軍盃時，全隊更是HIGH翻天。中山國小以7連勝佳績拿下最後勝利，小朋友也不忘感謝總教練蔡佳偉。中山國小少棒隊成軍27年，培育出不少少棒國手，蔡佳偉本身來自單親家庭，在帶隊過程中特別注重球員的生活教育及培養獨立自主的能力。

陳國世也勉勵球員，「除了以認真態度精進球技外，也別忘了兼顧課業、認同團隊精神與紀律，為自己打出精彩的人生道路。」此外，本屆精神總錦標則由屏東縣玉田國小獲得。

今年賽事新增青少棒組，共計有新竹縣關西國中、屏東縣鶴聲國中、高雄市橋頭國中、南投縣三光國中、屏東縣恆春國中共5所學校參賽，最後由關西國中奪冠。總教練田家安指出，5日對橋頭之戰最重要，雙方打到4：4平手，所幸U12少棒國手林廷烽擊出關鍵安打超前比分，才獲得最終勝利。

今年共計24所接受「愛接棒計畫」資助的學校參賽，包括19所國小少棒與5所國中青少棒。中信慈善基金會藉由棒球才藝照顧弱勢孩童，除每年透過計畫提供穩定的教練薪資、營養餐食、比賽經費、更新球具設備及課後輔導費用外，也邀請受資助學校參加「移地訓練」及「中信盃全國棒球錦標賽」兩大活動。