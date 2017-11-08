HBL今開戰 列強重新洗牌

HBL昨舉辦開賽記者會，體育署長林德福（白衣中）、去年男子組冠軍教練黃萬隆（白衣左）和球員代表合影。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽今在台北體育館點燃戰火，昨賽前記者會邀集各隊教練、球員參與，適逢30週年特別透過影片回顧，勾起球迷們回憶，而面對新球季，各隊無不摩拳擦掌，期待打出一番新氣象。

男子組預賽率先於11月8日至11日開打，16支球隊分為4組，取分組前3名晉級12強。女子組預賽將在12月15日至20日於高雄中學體育館開戰。

去年飲恨 南山求冠若渴

去年爭冠失利的南山高中，與南湖高中、治平高中及木柵高工同在A組，南山主帥許時清說：「上屆挑戰冠軍失利，球員會更積極想把未達成的目標完成。」

南山今年由高三吳沛嘉、張鎮衙與陳又瑋領軍，實力不容小覷，但許時清認為，雖然高三球員表現穩定，但替補落差較大，是隊上隱憂，且新學年各隊實力不凡，包含松山、東山、高苑等列強夾擊，想闖出佳績得費一番功夫。

後豪時代 松山拚連霸

衛冕軍松山高中則與東泰高中、宜蘭高中及光復高中同在B組，進入「後高國豪時代」是否為挑戰連霸帶來衝擊，總教練黃萬隆說：「現階段沒去思考連霸這件事，重點放在該如何讓球隊進步，加上有新成員加入，整合團隊為首要目標。」他認為，團隊籃球為目前松山主要走向，也相信林勵、林正和莊家誠等人能扛起重任。

C組包含本屆來勢洶洶的東山高中、基隆商工、強恕高中和高苑工商；被視為「死亡之組」的D組，泰山高中、能仁家商兩強將在預賽率先碰頭，「資格賽大魔王」青年高中也在其中，另一隊為花蓮體中。