厄文射鷹 綠衫軍9連勝

塞爾提克後衛厄文昨繳出本季新高35分，助隊擊敗東部爐主老鷹。 （歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕塞爾提克後衛厄文昨天化身魔術師，交叉、胯下與背後運球，把對手耍得團團轉之餘，又能出手得分，繳出本季新高35分，助隊以110：107擊敗東部爐主老鷹，締造球隊7年來最長的9連勝。

獨拿35分 個人本季新高

厄文此役神乎其技的表現，以運球突破防守人牆，直搗禁區，拋投、後仰跳投都不是問題。面對老鷹主力施洛德，厄文一次背後胯下運球，假傳真投，騙到對方折返跑補防，最後兩頭空，只能乾瞪眼看厄文進球。

進入重建期的老鷹差點連兩場拖東部勁旅下水，前役拿騎士止敗的他們，昨末節克服10分落後，最後5分鐘扳成平手。

此時厄文跳出來當救世主，一記超前三分彈成為勝負分水嶺，時間剩下1分37秒，綠衫軍不給對手反撲機會，笑納勝利。

厄文表示，這是球賽好看的地方，帶領大家往對的地方前進，不用每一次進攻都是好球，這次失敗了，就把握下次，「這就是我最擅長的」。

另外，衛冕軍勇士昨在主場迎戰熱火，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森手感冰冷，三分球合計17投僅5中。還好杜蘭特與格林挺身而出，攜手攻下39分，終場以97：80撲滅熱火寫下4連勝，以8勝3負戰績和火箭在西部並轡領先。

浪花兄弟打鐵 勇士仍贏

勇士、熱火此役打出精采防守戰，導致兩隊命中率都偏低，勇士36.8%、熱火36.1%。勇士總教練柯爾表示，贏球要歸功於球隊防守，讓對手只得80分，打出像季後賽風格，跟對手耗到底。