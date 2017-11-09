備戰亞冠賽 陳冠宇：先發2場沒問題

陳冠宇今年球季多擔任中繼，經過秋訓調整，表示再投2場先發不是問題。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職頒獎活動結束，亞冠賽熱身賽緊接著登場，昨幾位球員在桃園球場簡單練球，之後所有成員陸續到下榻飯店報到領取裝備，準備隔天練球。預計扛下其中一場先發的羅德左投陳冠宇，昨也到球場活動。

陳冠宇今年球季大放異彩，但首度被定位為中繼，這次亞冠賽則被定位先發。他說，球隊秋訓到5日，之後就返台準備，「秋訓時投球數有拉高，大概7、80球，熱身賽首戰目標至少投滿5局，連同正式比賽，再投2場先發沒有問題。」

台灣隊昨在桃園球場練球。（記者林正堃攝）

新監督面前 盼有好表現

首度在正式比賽面對隊友，陳冠宇笑說，這是他第1次站上桃園棒球場，投完之後還得擔任地陪，是難得體驗，也要在新任監督井口資仁面前好好表現，「希望在新監督面前壓制住，投出自己的風格。」

今年陳冠宇在季後卸任的投手教練落合英二建議下，加快投球節奏，取得不錯效果，不過，秋訓時新任投手教練清水直行則建議，不必球球都快節奏。他說：「狀況好時節奏加快，是能讓打者不自在，但也要看狀況。」

陳冠宇也期待去日本打亞冠賽，他說，台灣隊隊友守備都很棒、很有活力，期望和隊友培養好默契、並肩作戰。井口今天也會帶領隊長鈴木大地等人，現身桃園球場。

陽岱鋼穿上全新球衣，覺得很新鮮。（記者林正堃攝）

陽岱鋼新體驗：全力以赴

陽岱鋼是這次亞冠賽年紀最大、資歷最豐富的球星，昨下午報到，穿上全新球衣，笑稱很新鮮。

陽岱鋼說，秋訓的訓練量大，回台這2天先休息，今天起和新隊友們備戰，這次不僅球衣新鮮，國家隊隊友也都不同，他會全力以赴。