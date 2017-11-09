2聯盟塞揚強投 哈勒戴墜機亡

哈勒戴大聯盟效力過藍鳥和費城人，在兩聯盟都獲塞揚榮耀。 （資料照，路透）

哈勒戴2013年以藍鳥球員身份退休時，妻子布蘭蒂和兩個兒子布瑞登（右一）、萊恩都陪在身邊。（資料照，今日美國）

史上最佳投手之一 享年40

〔記者郭羿婕／綜合報導〕兩度榮膺塞揚的退役強投哈勒戴，近日常在推特分享駕駛私人飛機的點滴，不料昨天傳出墜機身亡，享年40，留下他深愛的妻子布蘭蒂及兒子布瑞登、萊恩。

哈勒戴（右）退休後考取飛行駕照，常駕駛私人飛機。（取自推特）

退休後圓飛行夢

由於父親是機師，哈勒戴從小懷抱飛行夢，退休後取得駕照，儘管老婆曾極力反對，但他堅持圓夢，對飛行有滿腔熱血；昨卻被發現他獨自開著兩棲輕型飛機，墜毀在離佛州聖彼得堡不遠的墨西哥灣，警方證實發現遺體，仍在調查事故原因。

哈勒戴人生僅短短40載，其中16年獻給大聯盟，自1995年選秀獲藍鳥青睞後，1998年9月20日初登板，先後效力藍鳥、費城人，直到2013年9月23日投完最終戰，該年底退休，生涯累積203勝105敗、防禦率3.38，被公認是史上最佳投手之一。

哈勒戴2003、2010年各奪美聯及國聯塞揚獎，成為在2聯盟都拿過塞揚的史上第5人，明年之後就有名人堂票選資格，天堂卻早早召喚他，美國棒壇齊聲哀悼，藍鳥和費城人也都在官網首頁緬懷這位巨投。

憶起哈勒戴，並肩作戰4季的前隊友海默斯說，很幸運曾和他一起坐在休息室、共用置物櫃，那是生命中最美好的光陰之一，「他帶給我許多感受棒球的方法，讓我努力前進，做最好的自己。」