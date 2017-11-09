建仔最欣賞的投手 開幕戰對決哈勒戴奪勝

王建民在2008年洋基開幕戰曾與哈勒戴同場對決。（資料照，記者王藝菘攝）

2008年洋基開幕戰，藍鳥隊先發投手派出哈勒戴。（資料照，記者王藝菘攝）

「我最欣賞的投手就是哈勒戴。」王建民顛峰時期說過這句話，言猶在耳，隨著哈勒戴的意外辭世，也讓人憶起昔日2大強投的頂尖對決。

當年王建民效力洋基、哈勒戴身處藍鳥，同屬美聯東區，因球風相近，都以伸卡球製造滾地球出局、用球數精簡，建仔讚賞哈勒戴球路犀利，生涯在美聯和國聯共有5次同場較勁，各拿下1勝1敗，其餘3次皆無關勝敗。

王建民2005年在洋基上大聯盟，此後連2年單季19勝，2008年擔綱開幕戰先發，與當時藍鳥王牌哈勒戴交手，堪稱經典，都演出7局優質先發，建仔僅失2分奪勝，讓失3分的哈勒戴吞下對戰唯一敗投。

時間拉回2007年，2人兩度對決，建仔8月8日作客藍鳥只投2.2局失8分吞敗，哈勒戴7局失4分摘勝；9月21日又碰頭，建仔7局丟2分、哈勒戴8.2局掉4分，各僅1分責失。

建仔2009年7月底因肩傷開刀前，最後登板的對手也是哈勒戴，7月4日上演第4度對壘，建仔5.1局失4分、哈勒戴7局掉5分，皆無關勝敗，也是建仔在洋基大聯盟最終戰。

之後2人雙雙轉戰國聯東區，建仔加盟國民、哈勒戴到費城人，2011年8月21日最後一次交手，各投5.2局失3分、5局丟2分，同樣無關勝負。（記者郭羿婕）