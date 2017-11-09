「我沒放水」 陳鴻文要告壹週刊、三立

前中信兄弟投手陳鴻文召開記者會，強調自己絕對沒有打假球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕前中信兄弟投手陳鴻文昨在律師陪同下召開記者會，強調絕沒有打假球，將對壹週刊和三立新聞台節目相關人員提出告訴。

陳鴻文表示，今年下半季曾有記者告訴他，球團內部有人說他涉及打假球，當時馬上去跟領隊劉志威說明被影射打假球的事，希望球隊調查，也願意簽下切結書，但球隊沒有回應，於是他請球員工會出面與士林地檢署聯繫，確定沒有任何情資顯示他涉及假球。

陳鴻文說，球隊確定打進季後賽後，教練團告訴他是第2戰先發投手，但提交季後賽球員名單當天，領隊叫他過去，說他不在名單上，並表示外面有不好的傳聞，球隊必須設下防火牆，他已不適合這支球隊，球隊也不適合他，當下他就知道要被解約了。

週刊也指稱陳鴻文不斷換車，最近更買了價值400多萬元的中古賓利跑車。他秀出買車的相關資料表示，買車過程一切合法且公開，貸款250萬元用薪水付款，且車價也沒有週刊所說的400多萬元那麼多，這是有心人士想要帶風向。

陳鴻文表示，對於外界傳言，沉默這麼久才回應，是不希望模糊焦點，希望球迷把焦點放在台灣大賽。他可以接受因戰力不符被釋出，但無法接受莫須有的指控，為了捍衛清白，將對壹週刊和三立新聞台54新觀點節目相關評論人員提告。