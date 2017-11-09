領完冠軍戒「鬆掉」 松山驚險開胡

松山隊長莊家誠（中）成為「後高國豪時代」的頭號得分手。 （記者陳志曲攝）

開賽被宜中壓著打 松山高中總教練黃萬隆與球員賽前高舉冠軍戒加油。 （記者陳志曲攝）

一度落後15分

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度高中籃球聯賽男子甲級16強預賽昨在台北體育館點燃戰火，衛冕軍「綠色神盾」松山高中首戰差點因賽前冠軍戒頒獎儀式誤事，所幸及時找回強悍的防守，克服最多15分落後，以111：73打倒宜蘭高中。

已赴美追夢的高國豪上屆率隊打下隊史第5座冠軍盃，主辦單位昨在賽前首次舉辦盛大頒獎儀式，上季奪冠功臣呂蔡瑜倫、陳宏哲、章赫等畢業校友，及打下隊史首冠的大學長桑一慶、洪康喬都回來共襄盛舉。

不過，松山球員的表現似乎受影響，一度被宜中壓著打，松山主帥黃萬隆坦言，高中生較容易受影響，場上專注度下降，他不斷提醒子弟兵先將防守做好並鞏固好籃板球，且進攻須更有耐心，成為翻轉戰局的關鍵。

隊長莊家誠、202公分中鋒林正與197公分的馬建豪都進帳17分，前兩屆只要做好防守的莊家誠，如今被黃萬隆賦予更多進攻任務，成為松山「後高國豪時代」的頭號得分手。

莊家誠明白現階段要在攻守做得更多，而進攻是他較擔心的一環，不過，今夏他隨隊至西班牙移訓時，當地教練有授與他不同的練投方式，讓他回台灣能繼續加強投射技巧，每天起碼會出手400至500次，他說：「透過不斷練習，讓我對投籃比較有信心。」

能仁痛宰花體 137分破紀錄

上屆季軍能仁家商昨並未遇上太多阻礙，隊長陳范柏彥22分、射手高承恩21分、林彥廷挹注24分，率隊在前3節轟下105分，最終以137：64大勝花蓮體中，前3節得分與總分皆締造HBL新猷。