魏德開砲 詹皇也乖乖拚命

詹姆斯（左）表現全能，攻下30分、9助攻、8籃板，助球隊打敗公鹿。（法新社）

一雪輸爐主之恥 發狠宰鹿

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士昨一掃前戰不敵東部爐主老鷹的陰霾，在詹姆斯及洛夫合砍62分帶領下，以124：119逐退公鹿，也賞給公鹿4連敗。

騎士前一戰不敵老鷹，士氣再度受挫，老將魏德也開砲，要大家上緊發條，此役克城大軍碰上有「字母哥」亞德托昆波坐鎮的公鹿不敢大意，開局先取得領先，次節遭對手反咬，費了一番功夫才拿下勝利。

面對騎士低潮，公鹿主帥基德倒有不同看法，「我認為他們找回狀態只是時間問題，球季才開始，他們隊上有許多老將知道該如何應對漫長球季。」

J.R.史密斯恢復身手

洛夫攻下騎士最高的32分、16籃板，詹姆斯30分、9助攻、8籃板，身手全能；前幾場表現低迷的「神經刀」J.R.史密斯，三分球7投5中拿下20分，他坦言過去幾戰狀況確實不好，但他也沒因此喪志，「每個人都會經歷低潮，也有手感好的時候，我會繼續嘗試。」

公鹿亞德托昆波飆40分

亞德托昆波飆出全場最高40分，外帶9籃板，且開季至今場均31.9分，表現神勇。

開賽前公鹿才與太陽完成一筆交易，他們送出孟羅和1支首輪選秀籤，換得太陽控衛布雷德索，雖與騎士一戰還來不及登錄上陣，但基德仍對此感到興奮，「這真的太棒了，希望這筆交易能幫助到我們，另一方面，孟羅做到了球隊對他的要求，也盡力協助我們贏球，得為他送上祝福。」