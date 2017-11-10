富邦長春公開賽》 鈴木亨獨走 呂文德落後一桿

日本長春好手鈴木亨首回合打出68桿，獨居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕日本長春好手鈴木亨昨天在淡水球場打出68桿，暫以1桿之差，在2017富邦長春公開賽獨居首席；地主名將呂文德首回合繳出69桿居次。

總獎金560萬元的富邦長春公開賽昨天在淡水球場開賽，接近中午才出發的鈴木亨，在強陣風吹襲之下，仍打出5個博蒂、1個柏忌的好成績，讓他感到滿意。他說：「最開心的倒不是打博蒂的那幾洞，而是第9洞從樹林裡打出來，花了3桿才到果嶺邊，卻能幸運推進27呎保Par推桿，那洞真的很高興。」

鈴木：不會想最後結果

鈴木亨表示，前天天氣不太好，沒什麼機會下場多練一下，這場比賽並沒有特別設定什麼目標，如果能在台灣拿到轉入長春組第1冠的話，會是非常開心的事。他強調，才打完第1回合不會去想最後結果，鈴木亨說：「雖然暫時領先，我會很快地把第1回合的成績忘掉，專注地把接下來兩回合打好。」

地主好手呂文德上個月順利衛冕高雄公開賽冠軍，近況不錯，不過最近他在日本長春賽事奮戰，昨天第1回合前半段有點不適應果嶺速度和轉折，打完11洞博蒂、柏忌各1個，成績停在平盤。

戰至第12洞，呂文德第2桿打進果嶺右前方沙坑，第3桿救上果嶺，他的球幸運撞旗進洞打下博蒂，氣勢終於突破，接著兩個長洞都抓到小鳥，衝到第2。他表示，在地選手還是較佔優勢，知道淡水球場的變化，接下來兩回合盡力就好。

年逾6旬的「二齒」鍾春興昨天排在上午出發，他穩穩地打出3個博蒂、1個柏忌的70桿，與另外3人並列第3。鍾春興說：「最近兩年很少參加比賽，平常沒什麼時間可以下場練球，其實球感不是那麼好，但臨場發揮還可以，先打進決賽比較要緊。」

這場比賽除了各國長春好手的競爭，也強調傳承意義，邀請6名業餘青少年好手參加，昨天陳威勝打得最出色，70桿並列第3。超級長春組賽事今天登場，國寶級老將謝敏男將爭取3連霸。