HBL／陳郁仁驚醒 高苑暖男變猛獅

陳郁仁（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商一哥陳郁仁前晚在球隊開檢討會議時，被教練廖楚翔狠狠痛罵，昨在預賽第2場對上基隆商工之戰宛如「沈睡的獅子醒了」，全場飆進6顆三分球，攻下32分，率隊以89：71大勝，取得12強複賽門票。

前晚賽後 教練痛罵有效

陳郁仁前仗對上強恕高中，雖替球隊在讀秒階段取得致勝2分，但廖楚翔並不滿意其表現，他說：「陳郁仁是陣中最多國際賽經驗的人，但個性太鄰家男孩，總是容易在場上生悶氣，所以才會罵他，並調整他的心態。」

事實上，陳郁仁左腳踝扭傷並未痊癒，但他仍盡全力在場上拚戰，並用最自豪的外線投射能力，幫助球隊取勝；他知道此戰攸關晉級，贏球就能贏得12強門票，至於前晚被教練痛罵一事，他表示，「很謝謝教練對我的激勵，讓我的心態不至於失控。」

高苑過去兩屆擁有田浩、洪楷傑兩大得分好手坐鎮，讓陳郁仁不用扛起進攻重責，如今學長都畢業了，他說：「其實學長畢業後，給我滿大的壓力，畢竟現在要得分好像真的沒這麼容易。」

上屆第5的東山高中昨克服首節11：24落後，最終以70：57擊敗強恕高中，與高苑都晉級12強；吞2連敗的強恕明下午3點40分與基商決一死戰，勝隊將以分組第3闖入複賽。