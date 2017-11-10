打造「悍將的家」 富邦砸逾億「換臉」

富邦悍將新莊棒球場營運移轉簽約儀式記者會。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕改造新莊球場大作戰！昨富邦與新北市簽下營運移轉合約，第1期硬體改善工程富邦就大手筆砸下破億資金，明年1月1日正式進駐，加上桃園Lamigo桃猿、台中洲際中信兄弟、台南統一獅，中職4隊首次各擁主場。

明年新莊60場全主場

今年是富邦悍將接手義大犀牛首季，為4隊中唯一無固定主場的球隊，富邦集團董事長蔡明忠說：「別人有家，只有我們沒有，無家可歸。」今年7月富邦拿下未來10年新莊球場經營權，明年60場主場都安排在此，蔡明忠說：「以後會把這裡當家一樣愛惜。」

原本第1期工程富邦計畫投入7000多萬元，後來竟破億，蔡明忠說：「好像有愈玩愈大的感覺！」其中外野LED大型看板就花了3000多萬元，蔡明忠笑說：「這是我去拜託台達電老闆（鄭崇華）才有優惠價格，謝謝台達電。」

改造工程 參考日職4球場

另外，新莊球場草皮和紅土、內野熱區觀眾席座位、球場餐飲改成美食街、球員休息室、室內牛棚練投和投打練習區、球員餐廳和防護室等，都要翻修更新，球場1樓另設球隊商品旗艦店，平常沒球賽也會開放。

悍將領隊蔡承儒表示，7月富邦球團走訪日本職棒4座球場，發現日職球場很會利用空間，也從中找到許多靈感，新莊球場不大，只能在有限的空間作調整，球場改造工程近期展開，明年球季開打前完成應無問題。

近期中信兄弟「冰風暴」持續延燒，搶盡媒體版面，不過，蔡承儒認為，這時候球團更要投入，展示長期經營的決心，畢竟一生能認養並改變1座棒球場是很難得的，也是夢想，明年富邦封王的話，到時候會舉辦大遊行。