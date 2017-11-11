HBL》國產車拚贏保時捷 治平奪隊史預賽首勝

治平高中拿下HBL預賽隊史第一勝，教練吳建龍（左一）以子弟兵為榮。（主辦單位提供）

乙組班底 花3年晉甲級

〔記者粘藐云／台北報導〕天賦的不足可以用努力來彌補！治平高中昨在HBL高中籃球聯賽預賽中，以75：66擊敗南湖高中，球員努力拚搏的表現，令教頭吳建龍相當感動，直呼以這群孩子為榮。

治平男籃成軍3年，陣中多為國中乙組球隊畢業的球員，今年首度挑戰HBL甲級賽事，資格賽他們擊敗傳統名校宜蘭高中，一路闖進預賽，表現令人驚豔。

教練吳建龍：不可思議

9日預賽首戰碰上同組強權南山高中，治平以61分慘敗，吳建龍透露，前一天和球員長談到深夜，「我告訴他們，國產車要怎麼和保時捷比，但不是要球員貶低自己，而是想提醒他們，努力也可以彌補很多事情。」

治平朱俊鴻昨貢獻23分，助隊擊敗南湖高中。（記者粘藐云攝）

昨治平調整心態後迎戰南湖高中，治平一路領先，雖在第4節遭對手逼到僅差1分，但關鍵時刻朱俊鴻、陳驛安外線接連得手，最終以9分差收下勝利。吳建龍說：「這群孩子真的很不可思議，打球時間不長卻能拿下這場勝利，連我也做不到，他們帶給我的事情真的太多。」

吳建龍出身籃球名門能仁家商，執掌兵符不到1年，但他的用心，球員都看在眼裡，昨砍下23分的高二後衛朱俊鴻說，教練為球隊帶來很大的改變，「他比較嚴格，會隨時提醒我們不能鬆懈。」

搶下重要勝利後，南湖及治平皆1勝1敗，今治平將迎戰木柵高工，隊長孫庭葳喊話，不要輕易鬆懈，要大家相信自己、也相信隊友。

A組南山率先取得2勝晉級複賽，而2連敗的木柵得贏治平14分才能搭上複賽末班車，若只勝13分以內，就得寄望南湖爆冷勝南山，輸球就本季收工。南湖今即便不敵南山，但贏木柵18分、輸治平9分，勝負分為+9，已確定提前晉級12強。