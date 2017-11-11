HBL》南山松山火力猛 攜手晉12

〔記者粘藐云／台北報導〕HBL高中籃球聯賽預賽第3天，兩大強權南山高中以90：64輕取木柵高工、松山高中則以78：61擊敗光復高中，雙雙取得兩勝挺進12強。

南山昨面對木柵，上半場遭對手緊咬，但在第3節找回節奏，打出30：11攻勢，終場以26分差獲勝，南山教頭許時清仍不滿意子弟兵的防守表現，「今天的表現算不及格，不管輸贏多少，防守細節才是重點。」

南山高三李允傑，今年首披HBL戰袍，前一戰攻下17分，今天繳出全隊最高24分，外線11投6中，表現亮眼，他透露每天加練外線是進步關鍵，「每天會多練約個半小時， 1個點要投進5球，後來也養成習慣。」

松山高中馬建豪昨繳出20分、6籃板。（記者羅沛德攝）

松山林勵昨貢獻14分、5抄截。（記者羅沛德攝）

衛冕軍松山昨碰上光復，楊承翰繳出全隊最高21分，「馬勵兄弟」表現也不俗，馬建豪繳20分、6籃板，林勵進帳14分、5抄截，終場以17分差收下12強票。

松山前一役砍進12顆三分球，昨投進11顆，外線火力頗佳，和過去防守至上的球風有些許不同，主帥黃萬隆解釋，隊上多名球員包含楊承翰、馬建豪，甚至林勵、莊家誠等人都有外線能力，要讓球員發揮自己的優勢，他也笑稱三分球是近代籃球趨勢，有機會確實可多嘗試。

黃萬隆坦言，高國豪畢業後，隊上確實少了個有領袖氣質的球員帶頭衝，而最接近這個位置的應屬當家前鋒莊家誠，「他是可以培養的人選。」