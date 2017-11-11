HBL》死亡之組 青年靠「78連線」過關

青年連威勝昨繳出11分、7抄截，助隊晉級12強。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕號稱本屆預賽「死亡之組」的D組昨結束所有賽程，繼泰山高中、能仁家商後，青年高中以77：48擊敗花蓮體中，搭上12強末班車；能仁與泰山的雙雄對決，由能仁以92：85獲勝，以全勝之姿挺進複賽。

青年與花體賽前各自吞下2敗，想晉級得先在殊死戰中過關，由於背負輸不得的壓力，兩隊昨開局打得綁手綁腳，上半場打完青年僅以28：25小幅領先，易籃後青年單節繳出27：10攻勢，為比賽定調。

陳昭慶昨砍下全隊最高15分、連威勝11分7抄截次之，由於兩人背號分別是7號、8號，被青年教頭徐國宏笑稱是「78連線」，徐國宏表示，前兩場敗仗球員的表現讓他不是很滿意，這場比賽好不容易發揮出來，也讓他鬆口氣，「我們的球技不會輸人，只是心理素質要加強。」

替補上陣繳7分4抄截的高三球員曾千碩，賽後激動落淚，「去年12強止步很難過，而且上半場狀況沒有很好，能贏下來真的很開心。」

能仁泰山 戰到最後分勝負

能仁家商與泰山高中雙強昨晚交手，雖已無晉級壓力，但兩隊仍卯足全力拚分組龍頭，上半場能仁取得小幅領先，易籃後泰山急起直追，兩隊在第4節多次戰成平手，數度拉鋸後，能仁以外線穩住局面，最終以92：85取得全勝挺進複賽。

能仁陳范柏彥昨繳30分、11籃板，高承恩也有30分、7籃板進帳，聊起這場雙強對決，高承恩說：「不要有壓力，就放開去打。」他表示，就算輸球也是好事，可以知道缺點還有時間去調整。

能仁教練林正明表示，相信這場勝利能建立球員信心，也希望他們能從中學習經驗。