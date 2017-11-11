澳門羽球黃金大獎賽》雙李配、白馭珀 今拚決賽門票

女單白馭珀挺進4強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北—澳門電話採訪報導〕台灣兩組人馬男雙「雙李配」李洋／李哲輝、女單白馭珀，闖進總獎金12萬美元（約台幣363萬）的澳門羽球黃金大獎賽四強戰，今天將挑戰決賽門票。

雙打組合李洋（右）、李哲輝（左）收下近期8連勝，晉級4強。（取自李洋／李哲輝粉絲團）

「雙李配」李洋／李哲輝挾著法國賽冠軍氣勢，前來尋求衛冕，兩人昨天在八強戰以21：13、21：16拍下日本松居圭一郎／竹內義憲，收下近期8連勝，今天四強戰將面對南韓組合金元昊／徐承宰。

另組台灣男雙第四種子廖敏竣／蘇敬恆，以17：21、19：21不敵印尼搭檔瓦修／桑托索，無緣報仇，雙方9月曾在越南大獎賽冠軍戰交手，廖／蘇當時收下亞軍。

小小白連2站晉4

單打八強戰，女單白馭珀以兩個21：19擊退中國女將韓悅，連兩站黃金大獎賽挺進四強，今將與中國選手張藝曼爭決賽門票，同胞陳肅諭則以17：21、18：21不敵第二種子香港張雁宜，男單施貴均以21：15、18：21、6：21遭大馬選手祖法利逆轉，無緣晉四。

從德國轉戰澳門，白馭珀坦言，連時差都不知道調好了沒，就是告訴自己做好準備，把握每次上場機會。