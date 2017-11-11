富邦長春公開賽》逆風一桿進洞 呂文德躍排頭

呂文德昨打出一桿進洞，並以140桿躍居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕淡水名將呂文德昨天在富邦長春公開賽打出一桿進洞，還以兩回合總計140桿躍居領先。

呂文德昨在淡水球場第2洞，145碼逆風，拿8號鐵桿開球，幸運打出一桿進洞，他說：「這球打出去其實有點偏右，從梯台看不見旗位，以為會在洞口右邊，結果觀眾說球進去了，真的是運氣很好。這大概是我在比賽中打出第10次一桿進洞吧，詳細次數我記不清楚。」

一桿進洞之後，呂文德連吞兩個柏忌，他笑說，可能是一桿進洞太開心，那兩洞攻果嶺都沒上去。所幸他在7、8洞連續抓鳥，躍居領先，但最後一洞打進沙坑柏忌完賽，71桿繳卡，總計低於標準桿4桿。

泰國好手瓦拉川緊追

剛轉入長春組的泰國好手瓦拉川，雖然在第7洞兩度開球出界，長洞吞下三柏忌，仍耐著性子最後5洞賺回3隻小鳥，這回合以6個博蒂、2個柏忌和1個三柏忌的71桿完賽，總計141桿躍居第2。今天將和呂文德同組爭冠。

同樣出身淡水球場的謝錦昇，昨天也以71桿完賽，兩回合總計142桿與首回合的領先者日本鈴木亨並列第3。謝錦昇前16洞打得平平順順的，賺了3個博蒂，當時還是領先者。可惜第17洞果嶺3推桿，第18洞攻果嶺打過頭，回切之後5呎保Par推桿沒進，連續柏忌收尾，否則有機會並列領先。

鈴木亨昨天前4洞賺了2隻小鳥，但是接下來的10洞狀況連連，打了4個柏忌，還在第18洞吞下三柏忌。靠著最後4洞打回3個博蒂，他才回升到並列第3。

南韓金鍾德這回合73桿完賽，總計144桿和業餘青少年選手陳威勝並列第5。

昨天登場的超級長春組賽事，65歲以上的老將競桿，國寶級名將謝敏男打出71桿遙遙領先，陳振輝75桿居次，張國瑞76桿排第3。