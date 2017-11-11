哈登大三元 打跑騎士

火箭哈登（右）昨天繳出35分、11籃板、13助攻與5抄截的「大三元」成績，率隊擊敗東部勁旅騎士。（美聯社）

火箭升空 笑納4連勝

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「大鬍子」哈登本季進化到不同檔次，繼前役打出生涯56分代表作後，昨天繳出35分、11籃板、13助攻與5抄截的大三元神鬼數據，近30年來繼「籃球大帝」喬丹後第一人，哈登與隊友卡培拉末節剩1分鐘，完成關鍵「空拋」接力三分打，終場火箭以117：113力克東部勁旅騎士，笑納四連勝。

哈登整場比賽要投、傳、抄球，全方位的數據顯示球隊對他的依賴，愛耍「冷笑話」的總教練丹東尼幽默地說，球隊確實對他要求、依賴很深，但如果他幾乎比整個德州還有錢，球隊的要求只會越來越多，哈登日前續約價碼高達4年2.28億美元（約68億台幣）。

本季平均命中率達生涯最佳的45.7%、三分球40.6%，哈登是如何辦到的，他再度聳聳肩，「不斷去努力吧！布朗可能比較清楚。」

布朗是哈登的好友也是訓練夥伴，一路從加州陪伴他到德州，布朗表示，哈登夏天時減掉許多體重，搭配飲食的專業菜單，從場上可以很容易觀察出來，哈登移動速度更快了。

哈登平均出賽達36分鐘，季前賽膝蓋受傷的後衛保羅可望初登場，丹東尼透露，預計是一週左右，哈登可以稍獲喘息，「但當你是超級球星，球隊需要你的時間越多。」

金塊翻盤 雷霆4連敗

西部戰場另一頭，擁有豪華三巨頭「CPR連線」的雷霆球季開高走低，昨天作客丹佛，末節讓金塊穆迪耶攻進10分，最後遭翻盤，雷霆終場以94：102輸球，吞下近期四連敗。