台灣最強女雙 今與東洋萌妹乒冠

鄭怡靜（後）／陳思羽聯手打進德國公開賽決賽。 （取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕鄭怡靜／陳思羽昨在2017年德國桌球公開賽女雙4強戰，以3：2逆轉擊退香港頭號種子杜凱琴／李皓晴，完成甜蜜復仇，這也是「靜思配」搭檔以來首度闖進決賽，今晚9點半將和日本「萌妹組合」平野美宇／早田希娜爭冠。

靜思配搭檔首闖決賽

鄭怡靜／陳思羽今年南韓、日本公開賽都殺進4強；杜李配則是去年年終總決賽亞軍，當時鄭怡靜和黃怡樺就是在8強賽栽給她們。

靜思配首局氣勢如虹，以11：3先馳得點，但第2局起，杜李配展現絕佳默契，以11：6、11：9連拿兩局。

退無可退的靜思配，第4局開局又陷入3：5劣勢，此時，兩人當機立斷叫暫停，隨後拉出一波8：3攻勢，以11：8扳回一城。

決勝局，靜思配以6：1強勢開局後，雖然一度被追到10：8，但仍有驚無險以3分之差獲勝。

鄭怡靜表示：「前面打得太著急，暫停過後心態不著急了，積極上手，也互相安撫彼此的情緒，告訴自己不要放棄。」

另一場4強賽，平野美宇／早田希娜以3：2後來居上力退中國顧玉婷和香港蘇慧音的組合，搶下決賽門票。

男單方面，世界排名11的莊智淵，首輪在局數1：3落後下，驚險化解4個賽末點，4：3逆轉世界排名21的德國削球好手費魯斯。昨晚的16強賽，莊智淵第4局在10：7聽牌下錯失3個局點，最後以0：4不敵世界排名第7的中國林高遠，無緣晉級8強。