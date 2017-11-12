陳偉殷棒球營 美日訓練兼具

第6屆陳偉殷棒球營昨開訓，殷仔（前）親自指導球員。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新竹報導〕為期兩天的第6屆陳偉殷棒球訓練營昨在清華大學棒球場舉行，教練團除了王溢正、陳俊秀、曾仁和3位台灣職棒球星與基層教練張志強，還加入陳偉殷日職前隊友吉見一起、大島洋平、小田幸平。

旅美投手曾仁和。（記者林正堃攝）

中日前隊友 獻出第一次

本屆延續去年以大學非甲組球員為對象，含地主清華大學在內共有9校60位學員參加，陳偉殷指出，乙組球員沒有接受過棒球正統訓練，他們就把在日本或美國的訓練，用比較正式的教法讓球員去感受，但內容比較輕鬆一點，他也深刻感受學員渴望學習的心情。

透露馬林魚歐蘇納愛台

能請來前中日隊友，陳偉殷很開心，他表示，大家很久沒碰面，邀請過程比想像快，他們都很樂意來，至於是否找大聯盟隊友來，他認為，馬林魚的歐蘇納很喜歡台灣，但坐一趟飛機來台灣要很久，看他退休後有沒有機會找美國的資源。

首次參與的陳俊秀表示，第一次接觸大專乙組球隊，感覺他們以很用心、很快樂的心情學習，讓他感受到棒球最初的學習態度；幾乎是固定班底的王溢正表示，陳偉殷講得很詳細，讓他學習到如何講解才能讓學員更明白。

吉見3人都是第1次參與國外訓練營、第1次指導大學球員，對於台灣棒球一直把日本棒球當作學習對象，已經退休2年的小田認為，台灣球員與日本不同之處在於力量，台灣若要找日本教練來指導，除了要學習更細膩之處，更重要的是找出自己的風格。

大島表示，以大學生為指導對象，在日本是無法體驗的，雖然他不懂中文，棒球語言卻是共通的，學員的熱情學習讓他很高興；小田表示，擔任教練團的都是程度很好的球員，很羨慕這些大學生能被這些球員教。

陳偉殷棒球營教練團。（記者林正堃攝）