殷仔日文程度 和表現成正比？

大島洋平（右）爆料職棒首安從打到跑者陳偉殷開始。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新竹報導〕陳偉殷的中日龍前隊友投手吉見一起、捕手小田幸平、外野手大島洋平，今年受邀來台參與他的棒球訓練營，3人趁機頻頻爆料他在中日的糗事，吉見更透露，陳偉殷會說夢話，但不是講日文。

陳偉殷棒球營教練團，前隊友小田幸平（左起）、吉見一起、大島洋平也受邀來台指導球員。（記者林正堃攝）

吉見指出，陳偉殷剛入隊時，兩人曾在春訓同住1個月，平時彼此都用日文交談，某天就寢後發現他會說夢話，而且講的不是日文，「才剛習慣他講日文，睡到一半突然聽到他講夢話，而且是一堆我聽不懂的，才想起他是台灣人。」他笑說。

陳偉殷與吉見一度並稱中日左右護法，兩人交情也很不錯，吉見年初還來台找陳偉殷共同自主訓練，他認為，陳偉殷在日職後來會變強，是因為常跟他去吃拉麵的關係。

大島印象最深刻的是，2010年3月27日對廣島5局下擊出生涯首安，竟然打到一壘跑者陳偉殷，被判妨礙守備形成3人出局，「我記得很清楚，是打到他的腳，因為他的關係，我踏出在職棒的第一步」，他在中日待8年，累計安打1107支。

大島的位置是中外野手，他表示，如果是吉見或陳偉殷先發，他站在外野覺得很放心，因為球不太會飛過來，覺得兩人是很好的棒球選手。

小田於前年1月25日退休，球員時期常與陳偉殷搭檔，他表示，陳偉殷剛入隊時日文很爛，後來變得很好，兩人也比較有交流，「如果他在比賽的表現好，講日文就很順，如果投不好，就會故意裝作不會講日文。」他笑說。

吉見一起。（記者林正堃攝）

小田幸平。（記者林正堃攝）