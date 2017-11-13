體育署長林德福 ︰改革非做不可 已有半數協會響應

體育署長林德福 （記者廖振輝攝）

記者王元鴻／專訪

新版國民體育法修正公告後，半年內受新版國體法規範的「特定體育團體」必須開放民眾參與，並且依法改選，依據公告後相關時程，二○一七年十二月二十日是今年民眾加入特定協會的最後期限。協會改革真正的挑戰才要開始，面對一波波反對體改的勢力反撲，甚至「告洋狀」，不惜以台灣的國際會籍要脅抗拒開放，身為體改舵手的體育署如何因應？負責操盤的署長林德福說，協會改革的理想很艱鉅，但還是樂觀看待，林德福接受本報專訪，談體改進入短兵相接階段面對的挑戰。

助選手參與國際賽 無後顧之憂

問：體育協會的本質是什麼，協會是哪些人的？

答：在內政部立案與運動相關的人民團體超過八百個，其中與體育署競技業務高度相關，對國際總會唯一窗口的協會七十四個，具有獨佔性，納入這次新版國體法規範的「特定體育團體」，其中奧、亞運項目的四十三個協會，參與國人矚目的國際賽，接受政府最多經費補助，則是特定體育團體中的核心項目。這些協會具有公共性，並不屬特定人擁有，全民參與有助於該項運動普級化。

如果回歸到體育協會成立的目的，本質上其實非常單純，就是協助選手參與國際賽，以選手為軸心，行政配合和後勤支援，讓運動員無後顧之憂爭取佳績，具備絕對的專業性，包括面對國際賽的戰略、戰術和戰技的部分，隨著時代進程，體育協會還兼具營運、運動產業和行銷的能力。

其他國家的體育協會功能也是如此，國際間競爭的起點是一樣的，而各國體育協會的效能，直接反映在國際賽成績。台灣的體育協會，過去有一段時間肩負不一樣的使命，但幾十年來都沒有改變，還停留在舊時代，從歷屆奧運成績來看，台灣體育國際競爭力已遠遠被拋開，加上近年來不斷發生選手遭受不公平對待的事件，台灣體育協會的運作模式已經到不得不改變的階段。

問：協會真正的問題是什麼？改革些什麼？

答：不一定每個協會都有問題，但從許多發生爭議的協會來看，幾十年來發展，有人歸納為「近親繁殖、交叉持股」的特殊弊端，協會接受政府大筆經費補助委辦業務，有些協會還可以募集社會資源，例如一個近來爆發諸多爭議的協會，一年得到超過四千萬元民間贊助，工作上卻偏離協會本質，無法成為選手的後盾，連最基本的工作都沒做好，加上協會的封閉性，外界無從監督，已經是國內協會共同的問題。

其實並不是要改革誰或是拉誰下來，新版國體法的理想是組織開放、財務透明、營運專業、考核客觀四個精神，台灣的競技運動要得到更多資源，必須號召全民參與，才能發揮最大效益，不是幾個人關起門來玩，而體改的目標之一，也要扭轉「協會」的社會觀感，協會長期以來的問題被貼上「邪穢」標籤，與國際上先進國家從事運動事業光鮮亮麗的形象落差甚大，改革就是要回應社會的期待，扭轉體育人在社會的形象。

協會修組織章程 開放民眾入會

問：體改到目前這個階段，進入最關鍵的實務問題，各協會要重修章程開放民眾參與、理事長直選等，有把握踏出這一步嗎？

答：協會改革進入具體實踐的第一步，其實有一定的難度，就是要現有協會修改組織章程，符合國體法修正後的精神，然後經過現有協會的理監事會、會員大會通過，經過體育署審核後才能實施，某種程度來說，好像要現有協會「揮劍自宮」，現今協會組織章程都不一樣，大部分未開放民眾參與，因此體育署提出章程範本供協會參考，並且配合民眾入會時程，各協會要在十二月二十日前提出新的組織章程。

在各協會研擬新組織章程的同時，開放民眾預先申請加入各協會，目前的平台在體育署網頁，每週公布數字，屆時名單再交由各協會審核，體育署也會監督審核，無正當理由不能拒絕民眾入會，開放民眾入會是新版國體法最基本的精神。當然體改有更高的理想性，理事長直選是一種更進步的象徵，也是政府積極推動的目標，我的立場很堅定。

問：如果有協會不願開放，甚至自導自演告洋狀，體育署如何因應？

答：特定體育團體做為與國際總會唯一的對話窗口，有其特殊性，有許多國內法令無法觸及的部分，還是有很大的運作空間，不過，以目前的社會氛圍和資訊流通性，每個協會的作為都透明無所遁形，沒有秘密，例如日前足協行文國際足總和亞足聯的事件，信件內容透露的訊息，一字一句都會被拿出來討論，那個協會是不是「邪穢」，社會自有公斷，也會是一種監督的力量。

當然，在法律規範的事項，政府必須堅持的，除此之外，體育署最壞的打算，只能從經費補助歸零的方向著手，讓協會達到開放的目標。

問：有沒有積極配合新版國體法，主動革新的協會？

答：如果從近來反對體改的聲音來看，好像反彈聲浪高漲，實際上以受新版國體法規範的七十四個協會來看，目前大概有一半已經和體育署達成協議，都會遵循新版國體法的精神，重新擬訂組織章程，準備接受民眾入會，依新版國體法開放透明的精神進行改選，其中不乏重量級奧、亞運協會。我接觸過有些協會理事長，他們坦言協會改革非做不可，對台灣整體體育發展是非常重要的新起點，因此他們支持體改開放全民參與，協會運作透明的機制，還可吸引更多民間力量來支持體育發展，讓企業知道投入體育的經費用到什麼地方，所以他們願意主動配合，體育署也正在努力說服所有協會跟上進度。

改革不僅是制度 也是觀念革新

問：體育改革最終的目標是什麼？

答：體育改革不只是制度，也是一種觀念的革新，台灣對體育事務的投資相對而言還是很少，而且缺乏整合，投資報酬率相對低落，體育改革的目標是希望從組織體系著手，跟上世界先進國家發展的腳步，讓每一個運動項目在社會上都有相當的群眾基礎，民眾更關注台灣的體育發展，大環境健全之後，政府可以投入更多資源發展體育活動，加強台灣體育的國際競爭力，體改只是翻轉台灣體育發展的起點。