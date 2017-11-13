台灣3戰全輸 「大王」罕見低潮

王柏融在熱身賽表現不佳，3場12打數僅1支內野安打。 （記者林正堃攝）

熱身賽軟趴趴 明赴日備戰

隊長陽岱鋼（前站立者）賽後向全隊打氣。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕亞冠賽台灣隊投打仍找不到節奏，昨役連前2戰表現穩定的牛棚也失守，打擊則僅敲出5支安打，終場1：9不敵羅德，讓來訪的羅德隊以3戰全勝之姿離台，台灣隊熱身賽一勝難求，但仍得打起精神準備明天赴日。

台灣隊3任先發投手都沒投滿5局，前2戰分別以1：6、4︰6落敗，昨先發林政賢4.1局失4分，打線熄火，僅陳傑憲、陳子豪雙安，和代打的蘇智傑敲出安打。賽後，球隊氣氛低迷，隊長陽岱鋼集合全隊，鼓勵大家打起精神，到了東京再認真打。

例行賽囊括打擊4冠王及年度MVP的王柏融，本就是外隊嚴加提防對象，這3場熱身賽他則陷入低潮，3場比賽12打數僅1支內野安打。台灣隊總教練洪一中特別對王柏融信心喊話：「看他打擊時有點沮喪，很少看他這樣，不過沒關係，還是要抬頭挺胸，我們還是對他有信心。」

「大王」：感覺沒攻擊慾

面對近期低潮，王柏融坦言節奏不對、狀況也不佳，「感覺沒有攻擊慾望，壓力的話倒是覺得還好，沒有別的辦法，就再多練吧，或許下一場比賽一次擊中球心，感覺就找回來了。」

林政賢暌違超過1個月再次正式比賽，前2局保送連連，之後才漸漸回穩，他說，前2局節奏亂掉，後面才找到季賽時的投球感覺。

洪總鼓勵多 「戴頭盔往前衝」

台灣隊今天休兵調整，明天啟程赴日，抵達日本後，15日會在東京巨蛋練球，17日才要首戰南韓隊。台灣隊3位先發投手合計11次保送，洪總坦言，先發本來就是賽前最擔心的一環，至於首戰南韓由誰掛帥，洪總僅說之後會有安排。

不過，大戰在即，洪總還是鼓勵全隊：「這3場當然表現不那麼理想，但時間已經到了，大家也不用太在意熱身賽表現，把信心和勇氣拿出來，戴著頭盔往前衝就對了。」