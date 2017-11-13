牛棚飆速 2火球男0防禦率

王鴻程3戰累積2.2局未被敲安。 （記者林正堃攝）

王鴻程、朱俊祥 連3戰連線

〔記者郭羿婕／桃園報導〕對同樣具備「火球」的朱俊祥、王鴻程而言，今年很豐收，雙雙嚐到台灣大賽、亞冠賽初體驗，且經季後賽洗禮，2人更勇於面對挑戰。

台灣隊先發投手3場熱身賽都撐不滿5局，提前啟動牛棚，王鴻程、朱俊祥連3戰連線，皆維持0防禦率。王鴻程累積2.2局未被敲安，激昂振臂已成特色，但出現2保送；朱俊祥則是3場都演出中繼1局無保送、無失分好投，僅挨1安。

朱俊祥自評感覺不錯，以平常心應戰，「畢竟這是打職棒後第1個國際賽，好好享受。」他說，今年首度打台灣大賽既亢奮又緊張，經磨練再戰亞冠賽，更好調適。

日本隊監督稻葉篤紀10月初來台觀戰，曾讚朱俊祥球質好，直指他是台灣隊牛棚要角。朱俊祥很開心受關注，期待赴日能好好投給稻葉看。

王鴻程也說，經季後賽高張力歷練後，成長不少，之前利用休兵重看本季比賽影片，重新調整心態，找回感覺。先和羅德練兵，王鴻程收穫多，「日本打者很有耐心，不是設定的球路不會輕易出手，我就照自己方式去投，再檢討就好。」

兩人飆速也是看點，但朱俊祥笑稱，不想跟王鴻程拚球速，「他比較快啦，熱身時，他的球從我旁邊『咻』過去，還嚇到我！」王鴻程在對羅德首戰飆出153公里的火球。