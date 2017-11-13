不逃脫馬林魚合約 殷仔避免傷害自己

陳偉殷指導學員投球技巧。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋、黃照敦／綜合報導〕日前陳偉殷不行使逃脫條款，選擇執行接下來3年合約，若在馬林魚「待好待滿」，這3年球團須支付他5200萬美元（約15.6億台幣），殷仔說，「這兩年沒表現，如果行使條款，對我來說是更大的傷害。」

今年世界大賽結束4天內，殷仔須決定是否行使逃脫條款，或執行未來3年合約，他選擇後者，殷仔說，「這兩年沒表現，這部分不能否認，如果行使條款會是更大的傷害，對我而言，為什麼要做傷害自己的事？」

去年殷仔出賽22場都是先發，投123.1局，戰績5勝5敗、防禦率4.96；今年出賽9場其中5場先發，投33局，拿下2勝1敗、防禦率3.82。

在馬林魚待了兩年，殷仔表示，他和球隊教練、球員都已慢慢融入，如果要再換新環境，現階段會是他比較排斥的，之後就是努力做好自己，為球隊做出貢獻。

根據2016年1月簽下的5年8000萬美元合約（含1300萬美元簽約金），陳偉殷明年（2018年）年薪1000萬美元、2019年、2020年各為2000萬、2200萬美元，另外，高達1300萬美元的簽約金，將在本月底先領取500萬美元和明年6月底800萬美元。

洋基日籍投手田中將大今年球季結束，也決定不行使逃脫條款，執行接下來3年合約，合計年薪6700萬美元（約20.1億台幣），之前他曾說，「這對我來說是相當容易的決定，過去4年我在洋基很愉快，紐約球迷也很棒。」

陳偉殷確定留下來，但明年春訓重回馬林魚時看不到幾名重量級隊友，除了鈴木一朗不續約外，全壘打王史坦頓可能也會和馬林魚分手，新老闆基特積極尋找買家，包括已和紅襪、紅雀、巨人、費城人等4隊洽售將滿28歲的史坦頓可能性，本週在奧蘭多舉行的年度總經理會議可能就會有結果。