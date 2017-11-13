殷雄食堂結尾 球迷笑著離場

「殷雄食堂」廚藝大賽，教練團裝扮成各國廚師模樣，與現場球迷同樂。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新竹報導〕第6屆陳偉殷棒球訓練營昨在球迷會歡笑中結束，殷仔感謝新竹市府和清大大力支持，未來也計畫到其他縣市舉辦，繼續推廣棒球。

昨訓練營壓軸是球迷會「殷雄食堂」，學員教練團分成「日式手捲組」吉見一起和大島洋平、「西式三明治組」陳俊秀與曾仁和、「中式潤餅組」王溢正和張志強，6人化身廚神裝扮比賽，曾仁和頭頂俏麗短髮、王溢正長髮披肩，戴假髮造型讓現場球迷笑聲不斷，兩人都說「我是被逼的啦。」

吉見、大島 手捲獲好評

殷仔透露，以前在日本打球，有一次去吉見家吃大阪燒，超好吃，可見吉見廚藝不錯；「殷雄食堂」開堂，雖然吉見和大島做的手捲外型不佳，仍獲得現場數百名球迷和殷仔好評，拿下第一。殷仔說，「在國外打球難免會想念台灣美食，特別是火鍋，不過這幾年在美國，反而想念日本食物。」

張志強︰非科班 有熱忱

訓練營延續去年以大學乙組球員為教學對象，今年總計9校60位學員參加，現任花蓮三民青少棒教練的張志強認為，這一批學員雖非科班出身，但他們非常有熱忱，也有強烈想學東西的企圖心，且勇於發問，代表想追求進步。

在基層棒球帶隊多年，張志強表示，台灣三級棒球科班出身的球員，平常較少發問，好像會怕教練，感覺他們對棒球的熱忱已不比當初，這是大家必須去思考的問題。

清大棒球隊教練林琨瀚昨也到場觀摩，他說，訓練營教學對象為乙組大學球員是很不錯的構想，一方面大學生已有思考能力，另一方面非科班球員學習欲望強烈，來此收穫很多，之後回到學校可把所學教給學弟，對推廣棒球也有助益。