職棒轉業餘 林志祥月薪少近30萬

林志祥將以月薪5萬3000元加盟業餘崇越隼鷹。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕因涉入桃色風波向統一獅自請離隊的內野手林志祥，已與業餘崇越隼鷹談妥條件，將以月薪5萬3000元加盟，並於月底正式簽約。崇越總教練王宸浩昨天表示，董事長郭智輝基於愛才、惜才心態，願意給林志祥機會，但也希望他嚴守分際，絕不允許類似事件再發生。

加盟崇越 月薪5.3萬

王宸浩目前帶隊在台中進行爆米花聯盟比賽，他說等到20日回到台北之後，就會在那一週安排和林志祥的簽約事宜，崇越也將以月薪5萬3000元及激勵獎金2萬元延攬。

「董事長同意林志祥加盟，主要是認為他的球技在業餘絕對是數一數二，對崇越的戰力是一大加分。」王宸浩還說，業餘顧名思義就是「本業之餘」，球員是領月薪做事，其實不該以職棒球員談薪的方式去談激勵獎金，但基於對林志祥的誠意，仍同意附帶獎金條件。

林志祥今年在獅隊月薪已達35萬元，到了崇越將只剩下約7分之1，所屬秉初運動經紀人林世民表示，林志祥也知道月薪的落差很大，但他會利用這段時間沉潛、調整好自己，除了謝謝崇越給他機會，也仍會以重返職棒為目標。「林志祥才30歲，在中職算是數一數二的二壘手，他仍有機會再起。但這次事件也讓他學習到，職業球員領高薪，不只是打好球就好，也必須肩負社會責任。」林世民說。

崇越簽下林志祥後，就會立刻向棒協提出重返業餘的申請，通過審核後3個月才能登錄出賽，最快明年成棒甲組春季聯賽才能上場。