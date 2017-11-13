西部雙霸一樣勇 10勝登頂

火箭一哥哈登（右）攻下38分，率隊收下本季第10勝。 （美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士杜蘭特、柯瑞及K.湯普森昨拿74分，率隊以135：114大勝七六人，取得6連勝；另一西部強權火箭靠著一哥哈登飆進6顆三分球，攻下38分，以111：96擊敗宿敵灰熊，拿下5連勝，兩隊皆進帳本季第10勝，以10勝3敗共享西部龍頭寶座。

勇士主場戰七六人，以雙位數分差拿下6連勝，和火箭並列西部龍頭。（美聯社）

KD歸隊 看不出有傷

杜蘭特前役因左大腿傷勢休兵，昨重返戰場就進入狀況，絲毫看不出有傷在身，出手18次命中11球，包括3顆三分球，攻下29分，K.湯普森23分進帳，D.格林10分、10籃板、5阻攻與7助攻；「瘋狂射手」N.楊恩5投全進，包括三分球3次出手全進，貢獻13分。

至於首節不慎弄傷大腿的柯瑞拿到22分、9助攻，他打趣表示，「是杜蘭特把左大腿受傷傳染給我，不過我還是能回到場上繼續打球，希望這傷勢不會影響到之後的出賽。」

勇士這波連勝宛如是複製上季劇本，他們在去年夏天補進杜蘭特後，上季前6場打出4勝2敗僅算維持水準，隨後強勢拉出12連勝，一舉坐穩西部榜首；衛冕軍本季前7場繳出4勝3敗，也靠著此波連勝進補，總算能與火箭展開分部龍頭之爭。

勇士連勝關鍵在於近6戰場均失分壓低至101.3分，比開季前7場的114.3分出色不少，且進攻火力同樣凶猛，日前對快艇轟進本季新高141分、打灰狼拿到125分，此次碰上七六人也有135分進帳。

火箭下3分雨 宰熊復仇

被視為勇士衛冕路上主要勁敵之一的火箭，本季他們所吞的3敗，有2場是遭灰熊毒手，昨再次遇上灰熊，火箭找回犀利三分球攻勢，狠狠教訓對手一番，團隊包括哈登在內，共飆進16顆三分球，灰熊中鋒M.加索表示，三分球是火箭主要武器，徹底將他們的防線瓦解。