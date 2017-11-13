「球哥」最嫰大三元 超越詹皇

波爾以20歲又15天的年紀，締造史上最年輕大三元紀錄。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人「球哥」波爾至今表現並不如預期，不過，昨他改寫歷史紀錄，在對公鹿之戰，繳出19分、12籃板、13助攻「大三元」成績單，打破騎士「大帝」詹姆斯的紀錄，以20歲又15天，成為NBA史上最年輕締造三雙的球員，但湖人仍以90：98不敵公鹿。

波爾在今年選秀會首輪第2順位被湖人相中，目前場均貢獻9.1分、6.4籃板與7.2助攻，投籃命中率30.9％，整體表現雷聲大雨點小。

波爾的弟弟日前在中國涉嫌竊案被捕，且老爸先前不斷替他亂哄抬聲勢，導致波爾承受不小壓力，有美媒認為，球哥恐怕因心理壓力過大，導致罹患易普症（Yips，類似棒球投球失憶症），導致投籃表現不佳。

事實上，波爾大學時即展現能傳球的身手，加上屬於高後衛，搶籃板對他而言並非難事，但最為人詬病的是投籃姿勢過於怪異，也影響他在NBA的投籃表現。

波爾昨出手12次中7球，是生涯首度單場命中率逾50％，他表示，不在意外界如何看他的怪異姿勢，反正自己就是努力多練，這一場也收到不錯成效。

公鹿「字母哥」亞德托昆波不留情面轟下33分、15籃板，害得波爾的贏球夢成空，他無奈表示，「我不在乎數據，因為我只想贏球，且我們有機會打敗對手，結果卻輸球。」