德國桌球公開賽》日萌妹組合好殺 靜思配首冠落空

德國桌球公開賽女雙金牌戰，我國「靜思配」抱憾摘銀，但仍是搭檔以來最佳成績。（取自國際桌總官網）

抱憾拿亞軍 搭檔最佳

德國桌球公開賽女雙金牌戰，日本「萌妹組合」奪冠。（取自國際桌總官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年德國桌球公開賽女雙金牌戰，我國鄭怡靜／陳思羽射日失利，7：11、8：11、9：11不敵左右開弓的日本「萌妹組合」早田希娜／平野美宇，首闖決賽的「靜思配」抱憾銀恨，仍是搭檔以來最佳成績。

德國公開賽是年度6站白金賽的壓軸，台灣一、二姊搭檔的鄭怡靜／陳思羽，合拍默契漸入佳境，繼今年南韓、日本公開賽殺進4強後，此行連戰皆捷，準決賽更爆冷扳倒香港頭號種子，組軍以來首度問鼎金牌。

絕地大反撲 逼停對手

只不過，「靜思配」台灣時間昨晚決賽陷入苦戰，臨場面對一左一右持拍、速度飛快的東洋17歲勁敵，她們不想硬碰硬、只打落點的戰術失效，開賽陷入落後被動，7：9時又連掉2分，首局拱手讓人。第2局「靜思配」逐漸適應日本年輕對手打法，一度從2：3連下5分超前；不料接下來她們自亂陣腳，失誤連連下被倒追6分，又形成7：9落後，對方順勢再下一城聽牌。

到了無路可退第3局，「靜思配」未能回穩止血，2：4落後時，又讓日本人馬打出一波6：1高潮，儘管台將從3：10發動絕地大反撲，不但連續瓦解多達6個冠軍點，還逼得對方緊急喊停，可惜「靜思配」9：10功虧一簣，最終回球掛網，讓攻勢凌厲的「萌妹組合」直落三登頂。

「靜思配」今夏台北世界大學運動會8強止步，儘管在自家父老面前表現不如預期，她們痛定思痛很快揮別低潮，季末又在國際大賽證明實力，往後仍有可為。